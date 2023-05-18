Может ли мочевой пузырь лопнуть из-за долгого терпения, объяснил гинеколог

Осложнения могут появиться в том случае, если постоянно удерживать мочу в течение нескольких часов. К ним относятся недержание и инфекции мочевыводящих путей, рассказал в беседе с "Газетой.ru" врач акушер-гинеколог и эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный. По его словам, в среднем взрослый человек должен ходить в туалет "по-маленькому" не чаще одного раза ночью и от четырёх до восьми раз днём.

"Когда мочевой пузырь наполняется примерно на 25%, его рецепторы посылают сигнал в мозг, а тот преобразует его в позыв к мочеиспусканию. При этом если у человека нет возможности немедленно сходить в туалет, у него есть ещё какой-то запас по времени, пока мочевой пузырь не заполнен целиком на все 100%", — объяснил врач.

По его словам, стенки мочевого пузыря эластичные и могут растягиваться. Однако если часто и подолгу терпеть, они перестанут быть таковыми и уже не будут удерживать мочу так же эффективно, как раньше. А ещё может появиться боль в области почек и мочевого пузыря из-за перенапряжения мышц и органов, находящихся рядом.

"Ещё одно неприятное последствие — инфекции мочевыводящих путей. В норме моча — стерильная жидкость, но, если она слишком долго застаивается в организме, в ней могут начать размножаться бактерии, в том числе и болезнетворные", — подчеркнул Банный.

Кроме того, как оказалось, мочевой пузырь и в самом деле может лопнуть, но только не из-за долгого терпения, а сильного ушиба этого органа, например, в результате удара или падения с высоты. Основные симптомы: невыносимая боль внизу живота, примеси крови в моче, боль во время мочеиспускания, потливость, спутанность сознания, учащённый пульс и головокружение. При их появлении нужно срочно вызвать скорую помощь.