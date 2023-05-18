Участники "Лиги Лекторов" рассказали о методах завоевания интереса у слушателей

Участники Всероссийских конкурсов "Лига лекторов" рассказали, что участие в таком проекте расширяет кругозор. Они считают, что конкурс даёт возможность применять различные методы, чтобы заинтересовать слушателей.

"Когда попадаешь в "Лигу Лекторов", понимаешь, что значительно расширяется аудитория. И здесь уже не только студенты, которые должны тебе сдавать зачёты и экзамены. Здесь люди, которые абсолютно разные, которые могут быть совершенно не заинтересованы вот в моей, собственно, истории педагогики. Они оказываются в этой теме, им хочется узнать что-то новое", — сказала участница, педагог Татьяна Дорохова.

Участники "Лиги Лекторов" о конкурсе. Видео © LIFE

По её словам, лекции на конкурсе дают возможность расширить кругозор для тех, кто их слушает. Другой участник — Станислав Аманов — указал, что хотел вырасти из преподавательских конкурсов, где всегда участвуют преподаватели со схожим видением.

"А здесь разные дисциплины, психологи есть, врачи. И это очень классно в плане того, что ты видишь вот этот новый мир, а не привычный себе. И вот вырасти из привычного мира — это моя задача", — сказал он.

Психолог Татьяна Овчинникова рассказала, что она телесно ориентированный терапевт. Она отметила, что хотела обратить внимание людей в зале на эту тему и сфокусироваться на ней.

"И хочется с этим работать, хочется постоянно себя узнавать. Тут про такую практичность того, что я делаю. Наверное, это и цепляло внимание", — отметила участница конкурса.

Её коллега Евгения Гарнага для своей лекции взяла тему Гарри Поттера, именно с помощью этого она попыталась "зацепить" слушавших её лекцию школьников.

"Я взяла тему Гарри Поттера, и через Гарри Поттера мы изучали психологические методики и темы. И я думаю, что ребята, которые отозвались, что лекция была интересной, захотят перечитать Гарри Поттера уже с новыми смыслами. И найти там какие-то психологические интересные методы для себя", — рассказала Евгения.