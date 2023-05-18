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18 мая, 13:51

Развожаев заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировками боевых расчётов Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в городе — это флот проводит на Северном молу тренировки расчётов ППДО (Противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. Лайфа), включающие в себя проведение учебных стрельб", — написал он в телеграм-канале.

По словам Развожаева, сейчас в городе всё спокойно.

Черноморский флот тренируется отражать атаки подводных диверсантов в бухте Севастополя

Черноморский флот тренируется отражать атаки подводных диверсантов в бухте Севастополя

Ранее сообщалось, что Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования кораблей от атак дронов ВСУ. Об этом заявил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.

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Unsplash

Иван Косицын
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