Развожаев заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировками боевых расчётов Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в городе — это флот проводит на Северном молу тренировки расчётов ППДО (Противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. Лайфа), включающие в себя проведение учебных стрельб", — написал он в телеграм-канале.

По словам Развожаева, сейчас в городе всё спокойно.