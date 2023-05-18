"Незакрытый гештальт": Названы случаи, когда можно общаться с бывшими

Продолжать общение с бывшими можно, если, к примеру, ещё будучи в отношениях, вы чувствовали себя больше друзьями, а не любовниками. Об этом рассказала сексолог Екатерина Захаренкова.

"Такое бывает редко, но бывает. Главное — не путать с сексом по дружбе. В данном случае, наоборот, полностью отсутствует сексуальное притяжение. Обычно такая дружба случается, когда у вас уже есть другие отношения, но в них не хватает духовной близости. Если всех это устраивает, то ничего плохого в этом нет", — пояснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, ещё одним поводом для продолжения общения с бывшими является наличие общих детей. Конечно, здесь речь идёт не о какой-то дружбе, а о том, что взрослым важно прежде всего оставаться родителями для чада. Также Захаренкова отметила, что некоторые общаются с бывшими, чтобы закрыть гештальт. Однако, по мнению сексолога, делать это необходимо крайне аккуратно. В противном случае человек не сможет построить новые отношения и начнёт всё чаще и чаще думать о бывшем партнёре. Прежде всего в этой ситуации нужно осознать свой гештальт, чётко выявив причину разрыва отношений, резюмировала эксперт.