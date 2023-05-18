Регион

Уведомления отключены

18 мая, 14:12

"Незакрытый гештальт": Названы случаи, когда можно общаться с бывшими

Сексолог Захаренкова: Общаться с бывшими можно, если в паре вы были друзьями

Продолжать общение с бывшими можно, если, к примеру, ещё будучи в отношениях, вы чувствовали себя больше друзьями, а не любовниками. Об этом рассказала сексолог Екатерина Захаренкова.

"Такое бывает редко, но бывает. Главное — не путать с сексом по дружбе. В данном случае, наоборот, полностью отсутствует сексуальное притяжение. Обычно такая дружба случается, когда у вас уже есть другие отношения, но в них не хватает духовной близости. Если всех это устраивает, то ничего плохого в этом нет", — пояснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, ещё одним поводом для продолжения общения с бывшими является наличие общих детей. Конечно, здесь речь идёт не о какой-то дружбе, а о том, что взрослым важно прежде всего оставаться родителями для чада. Также Захаренкова отметила, что некоторые общаются с бывшими, чтобы закрыть гештальт. Однако, по мнению сексолога, делать это необходимо крайне аккуратно. В противном случае человек не сможет построить новые отношения и начнёт всё чаще и чаще думать о бывшем партнёре. Прежде всего в этой ситуации нужно осознать свой гештальт, чётко выявив причину разрыва отношений, резюмировала эксперт.

Психолог объяснила, почему не стоит возобновлять отношения с первой любовью

Психолог объяснила, почему не стоит возобновлять отношения с первой любовью

Ранее психолог Надежда Акимова рассказала, что женатые могут "изменять" по телефону из-за кризиса среднего возраста. По её словам, догадаться о том, чего мужчина ищет на стороне, можно по характеру переписки.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров