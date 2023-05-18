Москвичам рассказали, когда ждать наступления метеорологического лета

Метеорологическое лето в Москве наступит в последние дни весны, но перед этим пройдут дожди. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, 19 мая ожидаются скоротечные дожди. Ночью будет +8...+13, а днём — не выше +15...+20. В выходные на фронтальной волне сформируется небольшой высотный циклон, который будет время от времени поливать москвичей дождями. Температура опустится ниже климатической нормы из-за свежего северного ветра и пасмурной погоды. Под утро она будет составлять +4...+9, а днём поднимется до +14...+19. В первой половине следующей недели тоже могут быть осадки, хотя днём потеплеет до +18...+23 градусов.

"А вот во второй части грядущей семидневки майское солнце усилит прогрев до летних значений, а значит, заключительные дни весны ознаменуются наступлением метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет выше плюс 15 градусов. В тёмное время суток на термометрах будет плюс 10 – плюс 15, после полудня — от плюс 22 до плюс 27", — сообщил Тишковец.