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Опубликовано 18 мая 2023, 14:57
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Рожков — о погибшем авторе "Уральских пельменей" Истомине: Хороший был человек

Погибший в зоне СВО бард, автор шоу "Уральские пельмени" Игорь Истомин был хорошим человеком. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил юморист Андрей Рожков.

"Хороший был человек, очень добрый, очень. Давайте закончим на этом", — сказал он.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти автора песен "Уральских пельменей" Игоря Истомина. Бард погиб в ходе спецоперации на Украине и около года считался пропавшим без вести.

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YouTube / Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ

Евгения Колесникова
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