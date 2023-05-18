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18 мая, 14:57

Рожков — о погибшем авторе "Уральских пельменей" Истомине: Хороший был человек

Погибший в зоне СВО бард, автор шоу "Уральские пельмени" Игорь Истомин был хорошим человеком. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил юморист Андрей Рожков.

"Хороший был человек, очень добрый, очень. Давайте закончим на этом", — сказал он.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти автора песен "Уральских пельменей" Игоря Истомина. Бард погиб в ходе спецоперации на Украине и около года считался пропавшим без вести.

Обложка ©

YouTube / Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ

Светлана Оперук
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