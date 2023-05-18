Рожков — о погибшем авторе "Уральских пельменей" Истомине: Хороший был человек
Погибший в зоне СВО бард, автор шоу "Уральские пельмени" Игорь Истомин был хорошим человеком. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил юморист Андрей Рожков.
"Хороший был человек, очень добрый, очень. Давайте закончим на этом", — сказал он.
Напомним, сегодня стало известно о смерти автора песен "Уральских пельменей" Игоря Истомина. Бард погиб в ходе спецоперации на Украине и около года считался пропавшим без вести.