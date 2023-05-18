Рожков — о погибшем авторе "Уральских пельменей" Истомине: Хороший был человек

Погибший в зоне СВО бард, автор шоу "Уральские пельмени" Игорь Истомин был хорошим человеком. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил юморист Андрей Рожков.

"Хороший был человек, очень добрый, очень. Давайте закончим на этом", — сказал он.