Эксперт объяснил, почему предложения Киссинджера по Украине никто не слышит

Предложения экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по конфликту на Украине в Штатах не воспринимают как призыв к действию, несмотря на его авторитет. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.

"Он давно уже не занимает никакого официального поста в американской политике, поэтому его слова не стоит переоценивать. Киссинджер ещё с прошлого года выступает с самыми различными предложениями на тот счёт, как именно нужно закончить конфликт на Украине. Но ни одно из них не было принято властями США", — сказал он в беседе с РИА ФАН.

Международное сообщество не отреагировало действиями ни на одно из предложений Киссинджера, считает он. Среди них "раздел" Украины между Западом и РФ, а также предоставление гарантий безопасности Киеву со стороны США и Европы. Дудаков отметил, что Киссинджер выдаёт различные инициативы и надеется на то, что хотя бы какую-то из них воспримут действующие политики.

"Что касается самой сути предложения о приёме Украины в НАТО, то оно, наверное, имеет определённую логику с точки зрения США. То есть предлагается не превращать её в страну-изгоя, которую будут бесконечно накачивать оружием для перманентного военного противостояния с Россией. А вместо этого нужно принять её в НАТО, таким образом де-факто признав территориальный раздел этой страны", — сказал политолог.