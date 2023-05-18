Киссинджер заявил, что Путина нужно воспринимать как героя Достоевского

"Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <...> , со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе", — сказал Киссинджер в интервью британской газете The Economist.

Экс-госсекретарь заметил, что большая часть великой истории Европы связана с РФ. В то же время в нашей стране всегда присутствует ощущение опасности, исходящей от Европы. Он уверен, что Россия хочет приобщиться к европейской культуре, однако воспринимает себя как "третий Рим".