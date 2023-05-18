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18 мая, 03:54

Киссинджер заявил, что Путина нужно воспринимать как героя Достоевского

Президента России Владимира Путина следует воспринимать как героя книг Фёдора Достоевского. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <...>, со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе", — сказал Киссинджер в интервью британской газете The Economist.

Экс-госсекретарь заметил, что большая часть великой истории Европы связана с РФ. В то же время в нашей стране всегда присутствует ощущение опасности, исходящей от Европы. Он уверен, что Россия хочет приобщиться к европейской культуре, однако воспринимает себя как "третий Рим".

Киссинджер объяснил, зачем Украина нужна в НАТО

Киссинджер объяснил, зачем Украина нужна в НАТО

Ранее Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества. Также бывший американский госсекретарь считает, что Япония может стать ядерной державой через пять лет.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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