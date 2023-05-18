Двое сапёров МЧС России погибли при разминировании территории ДНР

Как рассказали в министерстве, 28-летний Глоба и 25-летний Сергеенко погибли при проведении работ "по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи". При этом оба офицера имели огромный опыт разминирования, регулярно выезжали в Донбасс для выполнения служебных задач. Так, Глоба обезвредил более трёх тысяч боеприпасов, а Сергеенко — свыше двух тысяч взрывных устройств. За время работы в МЧС пиротехники были награждены государственными и ведомственными наградами.