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18 мая, 15:50

Двое сапёров МЧС России погибли при разминировании территории ДНР

<p>Погибшие офицеры Глоба и Сергеенко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/8876%5C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Погибшие офицеры Глоба и Сергеенко. Обложка © Telegram / МЧС России

Два сапёра центра "Лидер" МЧС России — старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко — погибли при разминировании территории ДНР, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Как рассказали в министерстве, 28-летний Глоба и 25-летний Сергеенко погибли при проведении работ "по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи". При этом оба офицера имели огромный опыт разминирования, регулярно выезжали в Донбасс для выполнения служебных задач. Так, Глоба обезвредил более трёх тысяч боеприпасов, а Сергеенко — свыше двух тысяч взрывных устройств. За время работы в МЧС пиротехники были награждены государственными и ведомственными наградами.

"Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию. Коллеги уважали их за решительность, целеустремлённость и личную порядочность. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", — принёс соболезнования глава МЧС России Александр Куренков.

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Наталья Исакова
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