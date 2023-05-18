Двое сапёров МЧС России погибли при разминировании территории ДНР
Погибшие офицеры Глоба и Сергеенко. Обложка © Telegram / МЧС России
Два сапёра центра "Лидер" МЧС России — старший лейтенант Илья Глоба и лейтенант Олег Сергеенко — погибли при разминировании территории ДНР, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
Как рассказали в министерстве, 28-летний Глоба и 25-летний Сергеенко погибли при проведении работ "по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи". При этом оба офицера имели огромный опыт разминирования, регулярно выезжали в Донбасс для выполнения служебных задач. Так, Глоба обезвредил более трёх тысяч боеприпасов, а Сергеенко — свыше двух тысяч взрывных устройств. За время работы в МЧС пиротехники были награждены государственными и ведомственными наградами.
"Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию. Коллеги уважали их за решительность, целеустремлённость и личную порядочность. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", — принёс соболезнования глава МЧС России Александр Куренков.
Ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что полное разминирование ЛНР займёт около 20 лет. Он подчеркнул, что ВСУ превратили республику в сплошное минное поле.