МЧС опровергло информацию о прорыве диверсантов в Белгородскую область
Информация о прорыве диверсантов, которую жителям Белгородской области присылают в личные сообщения от имени МЧС, не соответствует действительности.
"От имени ГУ МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной", — заявили в региональном управлении ведомства.
В МЧС добавили, что цель этих сообщений — посеять панику среди населения.
А ранее курские пограничники уничтожили несколько бойцов ВСУ, а также склад боеприпасов в Сумской области Украины. Как стало известно Лайфу, пограничники заметили украинский отряд, который находился в одном из частных домов в селе Горки Сумской области. Украинские военные осуществляли разгрузку боеприпасов и топлива. Всё это они разместили прямо в жилом доме. После того как бойцы ВСУ выгрузили вооружения и ГСМ, они зашли в дом. Вскоре российские военные ударили по зданию из ПТРК "Фагот".
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