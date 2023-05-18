МЧС опровергло информацию о прорыве диверсантов в Белгородскую область

"От имени ГУ МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной", — заявили в региональном управлении ведомства.

А ранее курские пограничники уничтожили несколько бойцов ВСУ, а также склад боеприпасов в Сумской области Украины. Как стало известно Лайфу, пограничники заметили украинский отряд, который находился в одном из частных домов в селе Горки Сумской области. Украинские военные осуществляли разгрузку боеприпасов и топлива. Всё это они разместили прямо в жилом доме. После того как бойцы ВСУ выгрузили вооружения и ГСМ, они зашли в дом. Вскоре российские военные ударили по зданию из ПТРК "Фагот".