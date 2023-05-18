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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 14:35
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Курские пограничники уничтожили группу бойцов ВСУ и склад боеприпасов

Российские пограничники уничтожили несколько бойцов ВСУ, а также склад боеприпасов в Сумской области Украины. Об этом сообщил источник Лайфа.

Момент уничтожения бойцов ВСУ и склада боеприпасов. Видео © LIFE

Как стало известно, курские пограничники заметили отряд ВСУ, который находился в одном из частных домов в селе Горки Сумской области. Украинские военные осуществляли разгрузку боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ). Всё это они разместили прямо в жилом доме.

После того как бойцы ВСУ выгрузили вооружения и ГСМ, они зашли в дом. Вскоре российские военные ударили по зданию из ПТРК "Фагот". В итоге боеприпасы были уничтожены, также удалось ликвидировать минимум троих украинских солдат.

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать вышку сотовой связи под Курском
Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать вышку сотовой связи под Курском

Ранее Лайф писал, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе, а затем обстреляли хутор Заря в Курской области. К счастью, никто не пострадал. Также ВСУ с дрона сбросили взрывчатку на физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Глушково Курской области. В результате этого пострадало два человека.

В Курской области пограничники посадили дрон-камикадзе на минное поле
В Курской области пограничники посадили дрон-камикадзе на минное поле
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Иван Косицын
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