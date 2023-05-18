Курские пограничники уничтожили группу бойцов ВСУ и склад боеприпасов

Российские пограничники уничтожили несколько бойцов ВСУ, а также склад боеприпасов в Сумской области Украины. Об этом сообщил источник Лайфа.

Момент уничтожения бойцов ВСУ и склада боеприпасов. Видео © LIFE

Как стало известно, курские пограничники заметили отряд ВСУ, который находился в одном из частных домов в селе Горки Сумской области. Украинские военные осуществляли разгрузку боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ). Всё это они разместили прямо в жилом доме.