Курские пограничники уничтожили группу бойцов ВСУ и склад боеприпасов
Российские пограничники уничтожили несколько бойцов ВСУ, а также склад боеприпасов в Сумской области Украины. Об этом сообщил источник Лайфа.
Момент уничтожения бойцов ВСУ и склада боеприпасов. Видео © LIFE
Как стало известно, курские пограничники заметили отряд ВСУ, который находился в одном из частных домов в селе Горки Сумской области. Украинские военные осуществляли разгрузку боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ). Всё это они разместили прямо в жилом доме.
После того как бойцы ВСУ выгрузили вооружения и ГСМ, они зашли в дом. Вскоре российские военные ударили по зданию из ПТРК "Фагот". В итоге боеприпасы были уничтожены, также удалось ликвидировать минимум троих украинских солдат.
Ранее Лайф писал, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе, а затем обстреляли хутор Заря в Курской области. К счастью, никто не пострадал. Также ВСУ с дрона сбросили взрывчатку на физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Глушково Курской области. В результате этого пострадало два человека.
LIFE