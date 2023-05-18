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18 мая, 15:55

Судью наказали за ошибку во время матча "Химки" – "Спартак"

Каманцев: После ошибки в матче "Химки" – "Спартак" Кукуляк не получит назначение

Из-за ошибки в матче "Химки" – "Спартак" арбитр Евгений Кукуляк в ближайшее время не будет получать назначения. Об этом заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

"Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время", — сказал он в беседе со "Спорт-Экспрессом".

На вопрос о том, когда Кукуляк вернётся к работе, глава департамента ответил, что это больше зависит от работы коллег арбитра.

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Ранее судья Кукуляк удалил игрока "Спартака" Денисова с поля во время матча с "Химками". ЭСК РФС признала действия арбитра ошибкой. Там сочли, что ему следовало назначить штрафной удар за фол по неосторожности.

Напомним, футбольный клуб "Спартак" хочет оспорить пять эпизодов судейства в матче 27-го тура РПЛ с "Химками", закончившемся со счётом 1:1.

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ТАСС / Олег Бухарев

Илья Суриков
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