Судью наказали за ошибку во время матча "Химки" – "Спартак"

Из-за ошибки в матче "Химки" – "Спартак" арбитр Евгений Кукуляк в ближайшее время не будет получать назначения. Об этом заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

"Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время", — сказал он в беседе со "Спорт-Экспрессом".

На вопрос о том, когда Кукуляк вернётся к работе, глава департамента ответил, что это больше зависит от работы коллег арбитра.

Ранее судья Кукуляк удалил игрока "Спартака" Денисова с поля во время матча с "Химками". ЭСК РФС признала действия арбитра ошибкой. Там сочли, что ему следовало назначить штрафной удар за фол по неосторожности.