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14 мая, 14:46

Гаджиев заявил, что "Спартак" ещё не потерял шансы в борьбе за медали

Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что московский футбольный клуб "Спартак" ещё не потерял шансы попасть в первую тройку по итогам нынешнего сезона РПЛ. По его мнению, вся борьба за медали ещё впереди.

"Ещё есть три тура, в которых разыграют девять очков. Конечно, очень много зависит от мотивации, собранности команды, как стойко "Спартак" будет переживать отдельные неудачи. Борьба ещё будет", — сказал Гаджиев в беседе с "Газетой.ru".

Мостовой резко высказался о матче "Спартак" – "Химки"

Мостовой резко высказался о матче "Спартак" – "Химки"

Напомним, "Спартак" в матче 27-го тура РПЛ сыграл вничью с подмосковными "Химками". Встреча завершилась со счётом 1:1. "Спартак" с 50 очками занимает пока четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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t.me / fcsmtg

Иван Косицын
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