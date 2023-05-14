Гаджиев заявил, что "Спартак" ещё не потерял шансы в борьбе за медали
Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что московский футбольный клуб "Спартак" ещё не потерял шансы попасть в первую тройку по итогам нынешнего сезона РПЛ. По его мнению, вся борьба за медали ещё впереди.
"Ещё есть три тура, в которых разыграют девять очков. Конечно, очень много зависит от мотивации, собранности команды, как стойко "Спартак" будет переживать отдельные неудачи. Борьба ещё будет", — сказал Гаджиев в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, "Спартак" в матче 27-го тура РПЛ сыграл вничью с подмосковными "Химками". Встреча завершилась со счётом 1:1. "Спартак" с 50 очками занимает пока четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
t.me / fcsmtg