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18 мая, 16:42

В РОЦИТ отметили важность утверждённой Стратегии комплексной безопасности детей

Эксперт Ампелонский: Стратегия безопасности детей расширяет поле для контроля

Утверждение в РФ Стратегии комплексной безопасности детей расширяет поле для общественного контроля этой чувствительной темы. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский.

"Это значит, что государство продолжит принимать системные меры по борьбе с такого рода контентом. Но это не значит, что общественные организации и бизнес теперь могут ничего не делать, уповая на государственный надзор. Напротив, поле для общественного контроля этой чувствительной темы, а также для отраслевого саморегулирования значительно расширилось", — отметил он.

Как рассказал Ампелонский, РОЦИТ при активном участии экспертного и научного сообщества весь прошлый год исследовал тему деструктивного контента в Интернете. В итоге выявлено немало информации, которая прямо не запрещена, но наносит вред обществу, детям и подросткам.

В РФ утвердили Концепцию информационной безопасности детей

В РФ утвердили Концепцию информационной безопасности детей

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года. Она относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России.

Ранее Лайф рассказывал о том, что делать родителям детей, которые любят наблюдать за насилием, которое происходит в треш-стримах.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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