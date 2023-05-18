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18 мая, 17:03

В Калининграде начали сносить легендарный советский недострой

В Калининграде начали сносить здание Дома Советов

<p>Снос Дома Советов в Калининграде. Фото © VK / <a href="https://vk.com/andreystolmachev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Толмачев</a></p>

Снос Дома Советов в Калининграде. Фото © VK / Андрей Толмачев

В Калининграде начался процесс сноса Дома Советов. Его стали возводить в 1970 году, но работы остановили во второй половине 1980-х. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

"Теперь это строительная площадка, а значит, опасно для жизни во время проведения строительных работ. Прошу всех желающих попасть незаконно или законно на объект отказаться от своих намерений", — написал он.

По словам Толмачева, первые работы на объекте включают демонтаж наружной лестницы, стяжки и коммуникаций, а также подготовку оснований для установки кранов.

В конце прошлого года Толмачев заявил, что демонтаж будет проходить без использования радикальных методов. Из остатков здания планируется изготовить сувениры. Также в планах провести архитектурный конкурс на благоустройство площади, где стояло здание.

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Демонтажом занимается местная компания "Техноресурс", она выиграла конкурс и выполняет работы за 127,7 млн рублей. Это на треть меньше начальной цены торгов — 191 млн рублей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит снести надземную часть здания Дома Советов до нулевой отметки комбинированным методом разрушения. Для этого будут использовать два башенных крана и экскаваторы.

Ранее Лайф писал о том, что в городе Николаев на Украине снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину.

Илья Суриков
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