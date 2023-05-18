Он — физик, она — химик: Супружеская пара победила в "Лиге лекторов" и поделилась секретами мастерства

Сегодня в Москве состоялось награждение победителей финала III сезона конкурса "Лига Лекторов", и среди обладателей заветных статуэток было сложно не выделить супружескую пару. Он и она, оба — талантливые учёные и просветители, чей дар и мастерство были отмечены в ходе флагманского проекта Российского общества "Знание".

Победители III Сезона "Лиги лекторов" Николай Ле и Ирина Ле-Дейген. Видео © LIFE

Глава учёного семейства — Николай Ле, младший научный сотрудник кафедры полимеров и кристаллов МГУ. Победу в "Лиге лекторов" он воспринимает как признание того, что его форма подачи информации уникальна и интересна слушателям.

"Я работаю физиком и люблю рассказывать сложные вещи простым языком, поэтому хотел этим умением поделиться. А ещё меня мотивировала супруга, которая участвовала в прошлом году и сказала: "Попробуй, у тебя все получится", — признаётся сегодняшний лауреат.

Его супруга Ирина тоже работает в МГУ, но свою жизнь она посвятила не физике, а химии. И по её словам, Общество "Знание" позволяет не только реализовать себя, если ты учёный и просветитель, но и является своеобразным маяком в мире, где очень легко свернуть с пути поиска истины и подлинного научного знания, нырнув в море фейков.

"Я ученый, я биохимик, и для меня научные знания — одна из самых больших ценностей в жизни. Я горю желанием делиться ценными и важными историями из моей науки. И Общество "Знание" — прекрасный помощник для всех просветителей, которые стремятся охватить аудиторию по всей стране", — поделилась она.