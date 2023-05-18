В ООН отреагировали на угрозы россиянам из Киева

Организация Объединённых Наций просит избегать риторики, которая не способствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. Так он прокомментировал угрозы Михаила Подоляка — советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского — в адрес россиян.

"Не только в этой ситуации, но и во всех ситуациях, которые касаются конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы не отвечаем на неё. Мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает [урегулированию конфликта]", — отметил Фархан Хак в ходе брифинга.