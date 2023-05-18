"Это праздник просвещения": Молодой учитель из Горловки рассказал, как штурмовал финал "Лиги лекторов"

Среди победителей "Лиги лекторов" III сезона оказался молодой учитель из Горловки, 23-летний Никита Никитюк. Он признался, что на участие во флагманском конкурсе Российского общества "Знание" его сподвигли не какие-то научные изыскания, а простое человеческое желание показать себя и познакомиться с другими людьми, коллегами-просветителями из других регионов, которые рады поделиться опытом с молодым профессионалом.

Победитель III Сезона "Лиги лекторов" Ниикта Никитюк. Видео © LIFE

"Желание осуществить всё это, познакомиться с другими людьми мотивировало меня участвовать в "Лиге лекторов". Знаете, это просто непередаваемые эмоции, желаю каждому испытать их и попробовать себя. И даже если человек не станет победителем в первый раз, здесь много таких, кто участвует не в одном сезоне и доказывают, что если человек хочет победить — он добьётся", — рассказывает Никита — преподаватель русского языка и литературы.

Искренние слова благодарности и восхищения лауреат выразил Обществу "Знание". По его словам, это "огромная команда, в которой сердца людей бьются в унисон".

"Все настолько слаженно и отработано, все эти люди сейчас делают для нас праздник: праздник жизни, праздник знания, праздник просвещения. Спасибо за то, что вы есть", — говорит финалист проекта.