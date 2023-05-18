Просивший убежище в Норвегии экс- боец ЧВК "Вагнер" захотел вернуться в Россию

26-летний Медведев, просивший политическое убежище в Норвегии после бегства из России, ранее заявил, что хочет вернуться на родину, даже если это представляет опасность для его жизни. Напомним, 13 января текущего года россиянин незаконно пересёк границу между Норвегией и РФ. Норвежским властям он заявил, что якобы был наёмником ЧВК "Вагнер" и принимал участие в СВО на Украине. По данным СМИ, в феврале Медведев был задержан за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании.