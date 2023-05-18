Просивший убежище в Норвегии экс- боец ЧВК "Вагнер" захотел вернуться в Россию
Посольство в Норвегии подтвердило желание экс-бойца "Вагнера" вернуться в Россию
Андрей Медведев, утверждающий, что он является бывшим бойцом ЧВК "Вагнер". Обложка © YouTube / "DW на русском"*
Посольство России в Норвегии подтвердило, что бывший боец ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев намерен вернуться на родину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.
"Подтверждаем факт приёма Медведева в консульском отделе посольства в рамках выполнения обычных консульских функций. Вопрос о его возвращении в Россию будет решаться в соответствии с российским законодательством", — приводит агентство сообщение ведомства.
26-летний Медведев, просивший политическое убежище в Норвегии после бегства из России, ранее заявил, что хочет вернуться на родину, даже если это представляет опасность для его жизни. Напомним, 13 января текущего года россиянин незаконно пересёк границу между Норвегией и РФ. Норвежским властям он заявил, что якобы был наёмником ЧВК "Вагнер" и принимал участие в СВО на Украине. По данным СМИ, в феврале Медведев был задержан за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании.
А ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, какую часть Артёмовска ещё контролируют ВСУ. Противник, по его словам, цепляется "за каждый дом и за каждый участок".
* Организация внесена в реестр иностранных СМИ-иноагентов.