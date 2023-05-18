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Опубликовано 18 мая 2023, 17:53
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Пригожин рассказал, какую часть Артёмовска ещё контролируют ВСУ

Пригожин: Продвижение ЧВК "Вагнер" в Артёмовске составило до 400 метров за день

Продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) за 18 мая составило до 400 метров, сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

"За сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 400 метров, общая занятая площадь 189 тысяч квадратных метров", — приводит пресс-служба его слова.

Под контролем ВСУ остаётся менее одного квадратного километра территории города, добавил он. Противник, как отметил Пригожин, цепляется "за каждый дом и за каждый участок". По его мнению, удержание Артёмовска, вероятнее всего, является составляющей контрнаступления украинских войск, однако вагнеровцы "добивают Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков".

Пушилин заявил о близкой перспективе освобождения Артёмовска
Пушилин заявил о близкой перспективе освобождения Артёмовска

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от ВСУ. Как ранее рассказывал Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе и ВС РФ также перекинули дополнительные резервы на фланги в Артёмовске для усиления.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
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