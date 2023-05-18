Пригожин рассказал, какую часть Артёмовска ещё контролируют ВСУ
Пригожин: Продвижение ЧВК "Вагнер" в Артёмовске составило до 400 метров за день
Продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) за 18 мая составило до 400 метров, сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
"За сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 400 метров, общая занятая площадь — 189 тысяч квадратных метров", — приводит пресс-служба его слова.
Под контролем ВСУ остаётся менее одного квадратного километра территории города, добавил он. Противник, как отметил Пригожин, цепляется "за каждый дом и за каждый участок". По его мнению, удержание Артёмовска, вероятнее всего, является составляющей контрнаступления украинских войск, однако вагнеровцы "добивают Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков".
Напомним, ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от ВСУ. Как ранее рассказывал Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе и ВС РФ также перекинули дополнительные резервы на фланги в Артёмовске для усиления.
ТАСС / Валентин Спринчак