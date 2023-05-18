"За сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 400 метров, общая занятая площадь — 189 тысяч квадратных метров", — приводит пресс-служба его слова.

Под контролем ВСУ остаётся менее одного квадратного километра территории города, добавил он. Противник, как отметил Пригожин, цепляется "за каждый дом и за каждый участок". По его мнению, удержание Артёмовска, вероятнее всего, является составляющей контрнаступления украинских войск, однако вагнеровцы "добивают Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков".