Пушилин заявил о близкой перспективе освобождения Артёмовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о "достаточно близкой" перспективе полного освобождения Артёмовска (украинское название — Бахмут). По его словам, подразделения ЧВК "Вагнер" продвигаются в городе и днём, и ночью.

"До освобождения Бахмута осталось не так много. Там "Вагнер" реально продвигается, причём и днём, и ночью. По флангам тоже укрепляемся... Я думаю, что все предпосылки не то чтобы удержать, а привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая", — цитирует Пушилина РИА "Новости".