Пушилин заявил о близкой перспективе освобождения Артёмовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о "достаточно близкой" перспективе полного освобождения Артёмовска (украинское название — Бахмут). По его словам, подразделения ЧВК "Вагнер" продвигаются в городе и днём, и ночью.
"До освобождения Бахмута осталось не так много. Там "Вагнер" реально продвигается, причём и днём, и ночью. По флангам тоже укрепляемся... Я думаю, что все предпосылки не то чтобы удержать, а привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая", — цитирует Пушилина РИА "Новости".
При этом он добавил, что ситуация остаётся сложной и противник перебрасывает к городу резервы. Пушилин уточнил, что освобождение Артёмовска зависит не только от действий ВС РФ, но и от того, когда украинские вооружённые силы перестанут "настойчиво перемалывать своих людей в этой мясорубке".
Напомним, ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от ВСУ. Как ранее рассказывал Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе и ВС РФ также перекинули дополнительные резервы на фланги в Артёмовске для усиления.
ТАСС / Валентин Спринчак