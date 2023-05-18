Регион

Уведомления отключены

18 мая, 09:54

Пушилин заявил о близкой перспективе освобождения Артёмовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о "достаточно близкой" перспективе полного освобождения Артёмовска (украинское название — Бахмут). По его словам, подразделения ЧВК "Вагнер" продвигаются в городе и днём, и ночью.

"До освобождения Бахмута осталось не так много. Там "Вагнер" реально продвигается, причём и днём, и ночью. По флангам тоже укрепляемся... Я думаю, что все предпосылки не то чтобы удержать, а привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая", — цитирует Пушилина РИА "Новости".

При этом он добавил, что ситуация остаётся сложной и противник перебрасывает к городу резервы. Пушилин уточнил, что освобождение Артёмовска зависит не только от действий ВС РФ, но и от того, когда украинские вооружённые силы перестанут "настойчиво перемалывать своих людей в этой мясорубке".

"Оттуда не выбраться": Украинские солдаты назвали ситуацию в Артёмовске катастрофической

"Оттуда не выбраться": Украинские солдаты назвали ситуацию в Артёмовске катастрофической

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от ВСУ. Как ранее рассказывал Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе и ВС РФ также перекинули дополнительные резервы на фланги в Артёмовске для усиления.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция на Украине
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров