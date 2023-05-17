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Опубликовано 17 мая 2023, 13:09
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Украинские солдаты назвали ситуацию в Артёмовске катастрофической

NYT: Ситуация в Артёмовске катастрофическая, и ВСУ шлют туда только добровольцев

Украинские военные рассказали о ситуации в Артёмовске и назвали ситуацию там катастрофической для ВСУ. Газете The New York Times они сообщили, что киевское командование посылает туда исключительно добровольцев.

"Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев", — говорится в публикации.

Один из собеседников издания признался, что находиться сейчас в Артёмовске — это "полное безумие", обстрелы "никогда не прекращаются". Украинский солдат добавил, что если вы входите в город, то "должны знать, что вы можете не выбраться оттуда".

Войска РФ артиллерией поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артёмовска
Войска РФ артиллерией поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артёмовска

Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от ВСУ. Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе и ВС РФ также перекинули дополнительные резервы на фланги в Артёмовске. Сегодня российские бойцы заняли более выгодные рубежи и продолжают теснить ВСУ на западе города.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Татьяна Миссуми
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