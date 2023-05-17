Украинские военные рассказали о ситуации в Артёмовске и назвали ситуацию там катастрофической для ВСУ. Газете The New York Times они сообщили, что киевское командование посылает туда исключительно добровольцев.

"Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев", — говорится в публикации.

Один из собеседников издания признался, что находиться сейчас в Артёмовске — это "полное безумие", обстрелы "никогда не прекращаются". Украинский солдат добавил, что если вы входите в город, то "должны знать, что вы можете не выбраться оттуда".