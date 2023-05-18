Губернатор Томенко: Урожай Алтайского края не подведёт ни Россию, ни Сибирь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал итоги совещания у президента России Владимира Путина о ходе проведения весенних полевых работ. Он подчеркнул, что для региона, который играет одну из ключевых ролей в обеспечении продовольственной безопасности страны, данная тема крайне важна.

Губернатор Томенко прокомментировал итоги совещания у президента о ходе проведения весенних полевых работ. Видео © Предоставлено Лайфу

"Подготовка к проведению всего комплекса весенних полевых работ проведена на высоком уровне. Работает оперативный штаб под руководством Минсельхоза РФ, наша комиссия точно так же рассматривает все вопросы, которые возникают либо в отдельных регионах, либо в группах регионов в зависимости от их климатических или географических особенностей", — отметил Томенко.

По его словам, общая посевная площадь Алтайского края составляет около пяти миллионов гектаров, из них порядка двух миллионов гектаров уже засеяно. Удобрений будет внесено 310 тысяч тонн. Для сравнения: в 2020 году их было 130 тысяч тонн. Томенко выразил уверенность: в 2023 году Алтайский край снова получит рекордный урожай и "точно не подведёт ни Россию, ни Сибирь".