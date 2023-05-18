Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины

Запад продолжает накачивать Украину оружием, что свидетельствует о стремлении НАТО к эскалации конфликта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель России при всемирной организации Василий Небензя и указал, что западные страны ведут с РФ прокси-войну на территории Незалежной.

"Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься. Однако в реальности всё это ровно наоборот. Запад ведёт с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идёт по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию", — подчеркнул он.

Небензя указал, что этот факт свидетельствует о том, что западные страны не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта. По его оценке, поставки мощного оружия Киеву делают эти государства "не только участниками вооруженного конфликта с Россией, но и соучастниками военных преступлений ВСУ".