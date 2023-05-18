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18 мая, 11:09

14 конгрессменов призвали Белый дом разблокировать поставки F-16 Украине

NYT: В Конгрессе США попросили Байдена разрешить поставку F-16 Украине

Группа американских конгрессменов попросила Белый дом "немедленно" разблокировать поставки Киеву истребителей четвёртого поколения F-16. Как сообщает New York Times, соответствующее обращение к президенту Джо Байдену подписало 14 парламентариев, а координатором выступил депутат Палаты представителей, демократ от штата Мэн Джаред Голден.

"Увидев колебания наших союзников в вопросе поставок танков Украине, мы поняли, что руководящая роль США необходима в предоставлении Киеву дополнительных ресурсов и средств", — аргументируют свою позицию в Конгрессе.

СМИ узнали позицию США по поставкам Украине F-16 третьими странами

СМИ узнали позицию США по поставкам Украине F-16 третьими странами

Ранее Лайф писал, что Киев хочет получить от стран Запада до 50 самолётов F-16. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что эта тема станет одной из главных на саммите G7 в Хиросиме (19–21 мая) и июльской встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Однако замминистра обороны США Колин Каль заявлял, что Америка не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине. По его словам, поставка F-16 Киеву в ближайшей перспективе невозможна. На реализацию такого решения понадобится полтора года.

Обложка ©

Getty Images / Irfan Khan

Марина Калегина
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