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18 мая, 21:32

Китай осудил регулярные поставки западного оружия Украине

Зампостпреда КНР в ООН Шуан: Поставки оружия Киеву усиливают эскалацию конфликта

Регулярные поставки оружия Киеву приводят лишь к эскалации конфликта и усложняют переговоры о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан.

"Постоянная поставка вооружений на поле боя приведёт только к эскалации войны, повлечёт больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома, что усложнит начало мирных переговоров. Надежда на прекращение огня будет более призрачной", — подчеркнул Шуан.

Вместе с этим он добавил, что Китай не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта и не является его стороной. Шуан напомнил, что Пекин активно продвигает мирные переговоры.

"Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, мы всегда активно продвигали мирные переговоры", — заявил Шуан.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД Китая заявил о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине. Цинь Ган указал также на усиление взаимодействия между Пекином и Москвой после состоявшегося в марте визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Обложка ©

unsplash

Арина Родионова
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