Китай осудил регулярные поставки западного оружия Украине

Регулярные поставки оружия Киеву приводят лишь к эскалации конфликта и усложняют переговоры о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан.

"Постоянная поставка вооружений на поле боя приведёт только к эскалации войны, повлечёт больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома, что усложнит начало мирных переговоров. Надежда на прекращение огня будет более призрачной", — подчеркнул Шуан.

Вместе с этим он добавил, что Китай не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта и не является его стороной. Шуан напомнил, что Пекин активно продвигает мирные переговоры.

"Китай всегда выступал за мир и диалог в украинском вопросе, мы всегда активно продвигали мирные переговоры", — заявил Шуан.