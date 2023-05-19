"Тайна мигающих окон": Читатели Лайфа сообщили о странном моргании в столичных многоэтажках
В многоэтажках на Северо-Востоке Москвы произошло замыкание
Жители Северо-Востока Москвы в районе Марьина Роща заметили странное моргание света в нескольких многоэтажных домах. По всей вероятности, оно было вызвано электрозамыканием. Кадры с места есть в распоряжении Лайфа.
"Светопредставление" в московском районе Марьина Роща. Видео © LIFE
Странные мигания сняли на видео очевидцы. Известно, что на место приехали аварийные службы и оперативно устранили все неполадки.
Впрочем, воздействие на электроприборы могло оказать что угодно. Например, ранее член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, как магнитные бури влияют на работу техники. По его словам, если магнитные бури по мощности достигают уровня G4, они способны оказывать влияние на технику.
LIFE