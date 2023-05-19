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18 мая, 22:03

"Тайна мигающих окон": Читатели Лайфа сообщили о странном моргании в столичных многоэтажках

В многоэтажках на Северо-Востоке Москвы произошло замыкание

Жители Северо-Востока Москвы в районе Марьина Роща заметили странное моргание света в нескольких многоэтажных домах. По всей вероятности, оно было вызвано электрозамыканием. Кадры с места есть в распоряжении Лайфа.

"Светопредставление" в московском районе Марьина Роща. Видео © LIFE

Странные мигания сняли на видео очевидцы. Известно, что на место приехали аварийные службы и оперативно устранили все неполадки.

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Впрочем, воздействие на электроприборы могло оказать что угодно. Например, ранее член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, как магнитные бури влияют на работу техники. По его словам, если магнитные бури по мощности достигают уровня G4, они способны оказывать влияние на технику.

Обложка ©

LIFE

Анатолий Симоненко
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