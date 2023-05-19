"Тайна мигающих окон": Читатели Лайфа сообщили о странном моргании в столичных многоэтажках

Жители Северо-Востока Москвы в районе Марьина Роща заметили странное моргание света в нескольких многоэтажных домах. По всей вероятности, оно было вызвано электрозамыканием. Кадры с места есть в распоряжении Лайфа.

"Светопредставление" в московском районе Марьина Роща. Видео © LIFE

Странные мигания сняли на видео очевидцы. Известно, что на место приехали аварийные службы и оперативно устранили все неполадки.