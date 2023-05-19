Небензя заявил о праве России реагировать любыми мерами на угрозы со стороны Киева

Россия оставляет за собой право реагировать любыми мерами на угрозы безопасности, исходящие с территории Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Такую позицию российский дипломат озвучил на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвящённом теме западных поставок оружия Киеву.

"Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Цели специальной военной операции будут выполнены", — подчеркнул Небензя.

Небензя также напомнил, что страны Запада прекрасно знали, кто с помощью их усилий окажется у власти на Украине в результате государственного переворота в 2014 году "и кого они тщательно взращивали до этого в интересах планомерного превращения Украины в "анти-Россию".