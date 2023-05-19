Мужчина сбил ворота Ватикана и доехал до центрального двора Апостольского дворца
Неизвестный мужчина протаранил ворота Ватикана, полицейские открыли огонь
Мужчина сбил ворота Ватикана и доехал до центрального двора Апостольского дворца. Обложка © Twitter / AgenceIMEDIA
Полиция задержала 40-летнего мужчину, который пробил ворота Ватикана и устремился вперёд. Как пишет Reuters, сотруднику жандармерии пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить нарушителя. В тот момент злоумышленник успел добраться до центрального двора Апостольского дворца.
В итоге преступник вышел из авто и сдался властям. Его мотивы неизвестны, однако указано, что он был в неадекватном состоянии. К счастью, папа римский не пострадал: он находился в гостевом доме, далеко от места инцидента.
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