Карантин из-за птичьего гриппа не ограничивает передвижения москвичей

Карантин из-за птичьего гриппа в двух районах Москвы не ограничивает жителей столицы в прогулках и выгуле домашних животных. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Карантин в основном касается птицефабрик, которые находятся в этих районах. Там должны быть соответствующие мероприятия, может быть, запрет на продажу продукции этих фабрик. <…> Это не означает запрет на прогулки", — сказал ТАСС Альтштейн.

Он напомнил, что вирус не передаётся от человека к человеку. За последние 25 лет порядка тысячи человек во всём мире заболели птичьим гриппом — те, кто имел тесный контакт с птицей. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко добавил, что паниковать из-за ограничений не стоит.

"Все меры предосторожности необходимо соблюдать, но это не несёт серьеёной опасности для нас. Вирус не передаётся от человека к человеку", — пояснил Онищенко.