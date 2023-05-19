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19 мая, 03:54

Глава Евросовета заявил о планах ЕС ограничить торговлю алмазами из России

Глава Евросовета Мишель: ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

Европейский союз намерен ограничить торговлю российскими алмазами, заявил на пресс-конференции в Хиросиме перед саммитом G7 председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы — не навсегда", — заявил он.

По его словам, сейчас Евросоюз работает над тем, как закрыть все "лазейки" на обход антироссийских санкций.

Страны G7 могут ужесточить антироссийские санкции в области энергетики

Страны G7 могут ужесточить антироссийские санкции в области энергетики

Ранее Лайф писал, что Британия вводит санкции против российских алмазов, меди и алюминия. Вместе с этим Соединённое Королевство намерено ввести ограничения против 86 физических лиц и компаний.

Обложка ©

unsplash

Арина Родионова
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