Глава Евросовета заявил о планах ЕС ограничить торговлю алмазами из России

Европейский союз намерен ограничить торговлю российскими алмазами, заявил на пресс-конференции в Хиросиме перед саммитом G7 председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы — не навсегда", — заявил он.

По его словам, сейчас Евросоюз работает над тем, как закрыть все "лазейки" на обход антироссийских санкций.