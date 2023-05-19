Волонтёр из Японии пожаловался на воровство в почтовом отделении Харькова

Волонтёр из Японии Фуминори Цучико, проживающий в Харькове, пожаловался на местное почтовое отделение. По его словам, его часто обворовывают, доставая вещи из посылок. Такое явление он охарактеризовал как "жалкую реальность" Украины.

Например, посылка из Берлина оказалась вскрыта, а содержимое исчезло, признался активист. По словам Цучико, такое с ним происходит уже в третий раз за этот месяц. До этого ему из Японии присылали фонарики, лампочки и детскую одежду, но всё это так и не дошло до адресата.

"Сегодня это жалкая, неописуемая реальность Украины", — написал он в социальной сети.

Особенно его удивил тот факт, что в отделении почты в Харькове перед ним даже не извинились. Самому же иностранцу трудно провести собственное расследование: он не может понять, на каком этапе произошла кража из-за отсутствия трекеров.