Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что Украина не продержится дольше лета. Он отметил, что киевским властям следует начать вести мирные переговоры.

"Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они [ВСУ] этого не выдержат", — сказал Шаффер в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Как он указал, ВСУ ежедневно тратят огромное количество снарядов для отражения российских ударов. Всё это в результате приведёт к полной неспособности украинской армии обеспечивать защиту от ракет ВС РФ. Также Шаффер подчеркнул, что Киеву нужно сесть за стол переговоров до июля, чтобы сохранить жизни собственных граждан.