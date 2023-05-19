ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 07:41
9549

Бывший американский разведчик отвёл ВСУ не так много времени

Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Украина не продержится дольше лета

Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что Украина не продержится дольше лета. Он отметил, что киевским властям следует начать вести мирные переговоры.

"Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они [ВСУ] этого не выдержат", — сказал Шаффер в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

На Украине предположили, что страну ждёт "ужасное лето"
На Украине предположили, что страну ждёт "ужасное лето"

Как он указал, ВСУ ежедневно тратят огромное количество снарядов для отражения российских ударов. Всё это в результате приведёт к полной неспособности украинской армии обеспечивать защиту от ракет ВС РФ. Также Шаффер подчеркнул, что Киеву нужно сесть за стол переговоров до июля, чтобы сохранить жизни собственных граждан.

А ранее профессор факультета политики и госуправления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заявил, что в Киеве заведомо снижают важность возможного контрнаступления, подготавливая партнёров к грядущему провалу.

BannerImage

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar