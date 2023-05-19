Около 140 тысяч человек уже начали получать пенсии в новых регионах России

В новых российских регионах уже назначено около 140 тысяч пенсий по законодательству РФ. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда.

"140 тысяч пенсий уже по российскому законодательству, как я знаю, назначено. И достаточно <…>, я так понимаю, более 240 тысяч дел уже рассмотрено и готово к назначению", — сказала она.

Голикова подчеркнула, что важно быстро проводить работу по интеграции новых российских регионов и назначать пенсии, пособия и иные соцвыплаты согласно принятым законам. По словам вице-премьера, несмотря на наличие определённых сдерживающих факторов, связанных с получением паспортов и гражданства РФ, Соцфонд работает на опережение, подготавливая пенсионные дела.