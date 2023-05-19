Регион

Уведомления отключены

19 мая, 08:25

Около 140 тысяч человек уже начали получать пенсии в новых регионах России

Голикова: В новых регионах России с марта назначено около 140 тысяч пенсий

В новых российских регионах уже назначено около 140 тысяч пенсий по законодательству РФ. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда.

"140 тысяч пенсий уже по российскому законодательству, как я знаю, назначено. И достаточно <…>, я так понимаю, более 240 тысяч дел уже рассмотрено и готово к назначению", — сказала она.

Голикова подчеркнула, что важно быстро проводить работу по интеграции новых российских регионов и назначать пенсии, пособия и иные соцвыплаты согласно принятым законам. По словам вице-премьера, несмотря на наличие определённых сдерживающих факторов, связанных с получением паспортов и гражданства РФ, Соцфонд работает на опережение, подготавливая пенсионные дела.

Путин поручил поддержать аграриев в новых регионах России

Путин поручил поддержать аграриев в новых регионах России

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов, чтобы население чувствовало себя включённым в общее пространство страны.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Татьяна Голикова
  • Пенсии
  • Минтруд РФ
  • Правительство РФ
  • Экономика РФ
  • Общество
  • Экономика
  • Запорожская область
  • Херсонская область
  • ДНР
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров