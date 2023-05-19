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19 мая, 08:17

Голикова пообещала, что МРОТ будет повышаться опережающими темпами

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. Об этом заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами", — сказала она на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ.

Мишустин в отчёте перед Госдумой отметил выгоду 15 млн россиян от повышения МРОТ

Мишустин в отчёте перед Госдумой отметил выгоду 15 млн россиян от повышения МРОТ

Напомним, в нынешнем году МРОТ вырос до 16 242 рублей. Его снова повысят с 1 января 2024 года — но уже на 18,5%. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит повысить зарплаты почти пяти миллионам граждан России.

Александра Вишнякова
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