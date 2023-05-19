ВЦИОМ: Путину доверяют 80,1% россиян

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов... Показатель одобрения деятельности президента с 8 по 14 мая 2023 года составил 76,4%", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счёл главным настроением в России единение и консолидацию вокруг президента Владимира Путина. При этом представитель Кремля не стал отрицать, что иногда возникает ощущение болезненности и чрезмерной эмоциональности информационной повестки. Но в такие важные, судьбоносные для страны моменты, рассуждает Песков, по-другому невозможно.