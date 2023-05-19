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19 мая, 08:52

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,1% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,1% граждан, а деятельность главы государства одобряют 76,4% россиян. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов... Показатель одобрения деятельности президента с 8 по 14 мая 2023 года составил 76,4%", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

А уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства России за последнюю неделю составил 52,5% и 50,2% соответственно.

В Кремле назвали причины, по которым россияне доверяют Путину

В Кремле назвали причины, по которым россияне доверяют Путину

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счёл главным настроением в России единение и консолидацию вокруг президента Владимира Путина. При этом представитель Кремля не стал отрицать, что иногда возникает ощущение болезненности и чрезмерной эмоциональности информационной повестки. Но в такие важные, судьбоносные для страны моменты, рассуждает Песков, по-другому невозможно.

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duma.gov.ru

Александра Вишнякова
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