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19 мая, 09:19

"Вообще бомба!": Вместо рыбы россияне выловили из моря контрабандный виски

В Приморье рыбаки выловили 160 литров контрабандного виски

Рыбаки выловили в море в Приморском крае около 160 литров контрабандного виски. Они сняли на видео "алкогольные трофеи".

Рыбаки выловили в море 160 литров контрабандного виски. Видео © t.me / rybakidv

Как пишет телеграм-канал "Рыбалка на Дальнем Востоке", спиртной улов собирали в районе посёлка Славянка в течение нескольких дней. Сообщения поступали 16 и 18 мая от разных людей. Предположительно, бутылки с виски были сброшены нелегальными перевозчиками. Алкоголь оказался японского производства. Один из мужчин заявил, что "они пошли сегодня не на рыбалку, а в алкомаркет".

Армянский завод оставит россиян без коньяка "Арарат"

Армянский завод оставит россиян без коньяка "Арарат"

Как сообщал Лайф, в апреле французский конгломерат Pernod Ricard прекратил поставки в Россию алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами. Концерн, в частности, выпускает элитный коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca.

Обложка ©

t.me / rybakidv

Иван Косицын
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