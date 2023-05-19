"Вообще бомба!": Вместо рыбы россияне выловили из моря контрабандный виски

Как пишет телеграм-канал "Рыбалка на Дальнем Востоке", спиртной улов собирали в районе посёлка Славянка в течение нескольких дней. Сообщения поступали 16 и 18 мая от разных людей. Предположительно, бутылки с виски были сброшены нелегальными перевозчиками. Алкоголь оказался японского производства. Один из мужчин заявил, что "они пошли сегодня не на рыбалку, а в алкомаркет".