"Вообще бомба!": Вместо рыбы россияне выловили из моря контрабандный виски
В Приморье рыбаки выловили 160 литров контрабандного виски
Рыбаки выловили в море в Приморском крае около 160 литров контрабандного виски. Они сняли на видео "алкогольные трофеи".
Рыбаки выловили в море 160 литров контрабандного виски. Видео © t.me / rybakidv
Как пишет телеграм-канал "Рыбалка на Дальнем Востоке", спиртной улов собирали в районе посёлка Славянка в течение нескольких дней. Сообщения поступали 16 и 18 мая от разных людей. Предположительно, бутылки с виски были сброшены нелегальными перевозчиками. Алкоголь оказался японского производства. Один из мужчин заявил, что "они пошли сегодня не на рыбалку, а в алкомаркет".
Как сообщал Лайф, в апреле французский конгломерат Pernod Ricard прекратил поставки в Россию алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами. Концерн, в частности, выпускает элитный коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut и текилу Olmeca.
t.me / rybakidv