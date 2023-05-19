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19 мая, 09:45

Житель Пермского края украл козлёнка и изнасиловал его в кустах

Жителя Пермского края задержали по подозрению в краже и изнасиловании козлёнка. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД.

В полиции уточнили, что о краже животного сообщила жительница посёлка Щучье Озеро. Зоозащитники в соцсетях написали о том, что местный житель утащил животное в кусты и надругался над ним.

По предварительным данным, козлёнку меньше двух месяцев. Животное было травмировано, его прооперировали. Уточняется, что задержанный по подозрению в краже мужчина ранее якобы отбывал срок в тюрьме за изнасилование пожилой женщины.

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В полиции рассказали, что подозреваемого нашли и взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, также проводится проверка по факту жестокого обращения с животным.

Ранее Лайф рассказывал о том, что охранник популярного московского ночного клуба Crazy Daisy изнасиловал одну из посетительниц — 20-летнюю девушку.

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Unsplash

Илья Суриков
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