Житель Пермского края украл козлёнка и изнасиловал его в кустах

Жителя Пермского края задержали по подозрению в краже и изнасиловании козлёнка. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД.

В полиции уточнили, что о краже животного сообщила жительница посёлка Щучье Озеро. Зоозащитники в соцсетях написали о том, что местный житель утащил животное в кусты и надругался над ним.

По предварительным данным, козлёнку меньше двух месяцев. Животное было травмировано, его прооперировали. Уточняется, что задержанный по подозрению в краже мужчина ранее якобы отбывал срок в тюрьме за изнасилование пожилой женщины.

В полиции рассказали, что подозреваемого нашли и взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, также проводится проверка по факту жестокого обращения с животным.