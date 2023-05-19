Не навреди сама себе: Названы распространённые ошибки женщин в интимной гигиене
Уролог Забитцер: Для интимной гигиены у женщин должно быть отдельное полотенце
Иногда женщины неосознанно сами вредят своему организму, совершая ошибки во время гигиены интимных органов. Эти, казалось бы, безобидные привычки, впоследствии и провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем. О том, какие ошибки в уходе за интимной зоной дамы совершают буквально каждый день и почему их лучше не допускать, рассказал уролог-андролог Мануэль Забитцер.
По его словам, одна из самых распространённых ошибок во время мытья — это неправильные движения. Подмываться и вытираться следует исключительно спереди назад. При движении в обратном направлении есть риск занести бактерии из анального отверстия в уретру и влагалище, из-за чего могут возникнуть воспалительные заболевания. Также врач отметил, что агрессивные очищающие средства могут нарушить микрофлору интимной зоны, поэтому лучше использовать мягкие гели и эмульсии.
"Для ежедневной гигиены достаточно мягких гелей и эмульсий для интимной гигиены. Подмываться нужно раз в день или чаще, например, во время менструации", — написал Забитцер в Telegram-канале.
Врач добавил, что зачастую женщины неправильно вытираются полотенцем. Не стоит пытаться вытереться насухо, лучше мягко промокнуть гениталии и дать им высохнуть естественным путём, иначе можно травмировать нежную зону. Кроме того, для женщин важно завести отдельное полотенце, которое будет использоваться исключительно для интимной зоны.
Ранее врач Артур Богатырёв предупредил об опасностях самолечения цистита. По его словам, это заболевание начинается очень резко и остро. При сильных болях рекомендуется принять нестероидные противовоспалительные средства.
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