Не навреди сама себе: Названы распространённые ошибки женщин в интимной гигиене

Иногда женщины неосознанно сами вредят своему организму, совершая ошибки во время гигиены интимных органов. Эти, казалось бы, безобидные привычки, впоследствии и провоцируют серьёзные проблемы со здоровьем. О том, какие ошибки в уходе за интимной зоной дамы совершают буквально каждый день и почему их лучше не допускать, рассказал уролог-андролог Мануэль Забитцер.

По его словам, одна из самых распространённых ошибок во время мытья — это неправильные движения. Подмываться и вытираться следует исключительно спереди назад. При движении в обратном направлении есть риск занести бактерии из анального отверстия в уретру и влагалище, из-за чего могут возникнуть воспалительные заболевания. Также врач отметил, что агрессивные очищающие средства могут нарушить микрофлору интимной зоны, поэтому лучше использовать мягкие гели и эмульсии.

"Для ежедневной гигиены достаточно мягких гелей и эмульсий для интимной гигиены. Подмываться нужно раз в день или чаще, например, во время менструации", — написал Забитцер в Telegram-канале.

Врач добавил, что зачастую женщины неправильно вытираются полотенцем. Не стоит пытаться вытереться насухо, лучше мягко промокнуть гениталии и дать им высохнуть естественным путём, иначе можно травмировать нежную зону. Кроме того, для женщин важно завести отдельное полотенце, которое будет использоваться исключительно для интимной зоны.