Россиян предупредили о риске лишиться дачи из-за автомобиля

Адвокат Ирина Зуй предупредила россиян о риске конфискации дачи за вред окружающей среде из-за ремонта там автомобиля.

В интервью Пятому каналу юрист напомнила, что во время ремонта машины могут произойти утечки различных жидкостей, которые попадут в почву и загрязнят её солями тяжёлых металлов.

За подобное нарушение грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, но при серьёзном загрязнении придётся заплатить уже десять тысяч рублей. При повторном нарушении владельцев могут через суд лишить земли.

"Это очень легко доказывается. Приезжает земельная инспекция, берёт пробу грунта на химический анализ, находит соли тяжёлых металлов — и вы платите штраф в размере десяти тысяч рублей", — пояснила адвокат.