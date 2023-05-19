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19 мая, 10:31

Патрушев: Украинская разведка и диверсанты пытаются активнее действовать в РФ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что украинская разведка и диверсанты пытаются активнее действовать на территории России. В ходе совещания в Сыктывкаре он предложил обсудить тему безопасности на критически важных объектах и в местах скопления людей.

"Данный вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", — подчеркнул Патрушев.

Раскрыты потери украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

Раскрыты потери украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

Ранее Лайф писал, что в Запорожье уничтожили диверсантов ВСУ, пытающихся проникнуть вглубь области. Как отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ пытаются прощупать линию обороны российских сил.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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