Патрушев: Украинская разведка и диверсанты пытаются активнее действовать в РФ
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что украинская разведка и диверсанты пытаются активнее действовать на территории России. В ходе совещания в Сыктывкаре он предложил обсудить тему безопасности на критически важных объектах и в местах скопления людей.
"Данный вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", — подчеркнул Патрушев.
Ранее Лайф писал, что в Запорожье уничтожили диверсантов ВСУ, пытающихся проникнуть вглубь области. Как отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ пытаются прощупать линию обороны российских сил.