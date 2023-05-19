Патрушев: Украинская разведка и диверсанты пытаются активнее действовать в РФ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что украинская разведка и диверсанты пытаются активнее действовать на территории России. В ходе совещания в Сыктывкаре он предложил обсудить тему безопасности на критически важных объектах и в местах скопления людей.