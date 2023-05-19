В Москве неизвестный изнасиловал семиклассницу из православной школы
В Москве неизвестный изнасиловал 14-летнюю ученицу православной школы. Жуткие подробности раскрыл телеграм-канал SHOT.
Семиклассница познакомилась с двумя парнями, на вид которым около 20 лет, когда ехала примерно в пять утра на уроки из Новогиреево. Они предложили школьнице подвезти её, а потом и вовсе прогулять уроки, чтобы отправиться в Выхино-Жулебино кататься на скейтборде. Девочка согласилась. Во время прогулки один из парней ушёл, школьница осталась вдвоём с подростком. Сначала они покатались, потом погуляли на Китай-городе, поели фастфуда. Затем парень проводил новую подругу в музыкальную школу и встретил её после занятий. В этот момент родители и друзья стали искать семиклассницу, на связь она не выходила.
После этого парочка приехала в Выхино, где парень предложил школьнице зайти в подъезд отдохнуть. Там он стал намекать на секс, но девочка отказывалась. Тогда подросток схватил её и изнасиловал без презерватива. После произошедшего школьница приехала домой и рассказала обо всём родителям. Теперь полиция проводит проверку и устанавливает личность обидчика.
Ранее учителя биологии в Москве заподозрили в совращении девятиклассницы. Отец школьницы нашёл в её телефоны интимные видео от педагога.
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