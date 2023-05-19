В Москве неизвестный изнасиловал семиклассницу из православной школы

Семиклассница познакомилась с двумя парнями, на вид которым около 20 лет, когда ехала примерно в пять утра на уроки из Новогиреево. Они предложили школьнице подвезти её, а потом и вовсе прогулять уроки, чтобы отправиться в Выхино-Жулебино кататься на скейтборде. Девочка согласилась. Во время прогулки один из парней ушёл, школьница осталась вдвоём с подростком. Сначала они покатались, потом погуляли на Китай-городе, поели фастфуда. Затем парень проводил новую подругу в музыкальную школу и встретил её после занятий. В этот момент родители и друзья стали искать семиклассницу, на связь она не выходила.