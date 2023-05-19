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19 мая, 11:05

"Говорить можно с хозяевами": Медведев резко ответил на заявления главы ЕК о переговорах

Медведев: Говорить можно только с хозяевами Украины – Вашингтоном

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что переговоры Москвы и Киева на равных должны быть отвергнуты. По его словам, разговаривать нужно с "хозяевами" украинцев — Вашингтоном.

"Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. <...> Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет", — написал Медведев в Telegram-канале.

Он также отметил, что переговоры с США могут быть только об условиях послевоенного мироустройства. Однако сейчас говорить об это пока рано, заключил зампред Совбеза.

В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые мирные инициативы по Украине

В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые мирные инициативы по Украине

Ранее Лайф писал, что Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины. При этом еврочиновница поддержала "мирный план" украинского лидера Владимира Зеленского.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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