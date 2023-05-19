"Говорить можно с хозяевами": Медведев резко ответил на заявления главы ЕК о переговорах

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что переговоры Москвы и Киева на равных должны быть отвергнуты. По его словам, разговаривать нужно с "хозяевами" украинцев — Вашингтоном.

"Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. <...> Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее — только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет", — написал Медведев в Telegram-канале.

Он также отметил, что переговоры с США могут быть только об условиях послевоенного мироустройства. Однако сейчас говорить об это пока рано, заключил зампред Совбеза.