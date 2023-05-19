Спецслужбы не дали въехать в Россию 13 возможным агентам Украины

В 2022 году спецслужбы РФ не допустили проникновение на Северо-Запад России 13 человек, которые могли быть украинскими агентами. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В прошлом году не допущен въезд на территорию округа 13 иностранных граждан, имевших признаки причастности к агентурному аппарату спецслужб Украины", — сказал он в ходе совещания в Сыктывкаре.

Также в нашу страну не пустили более 40 лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям. Как указал Патрушев, сейчас в России в усиленном режиме стараются устранять попытки проникновения в страну террористов и экстремистов, участников незаконных вооружённых формирований.