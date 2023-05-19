Патрушев заявил, что США причастны к убийству Дугиной и Татарского

Убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского были совершены Киевом при координации руководства США. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенёс террористические действия на территорию нашей страны", — сказал он в ходе совещания в Сыктывкаре.

По имеющимся данным, продолжил Патрушев, совершённые на территории РФ теракты, в том числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв авто писателя Захара Прилепина, а также взрыв Крымского моста и газопроводов "Северный поток", спланированы и осуществлены при координации спецслужб США.