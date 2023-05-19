Патрушев заявил, что США причастны к убийству Дугиной и Татарского
Убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского были совершены Киевом при координации руководства США. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенёс террористические действия на территорию нашей страны", — сказал он в ходе совещания в Сыктывкаре.
По имеющимся данным, продолжил Патрушев, совершённые на территории РФ теракты, в том числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв авто писателя Захара Прилепина, а также взрыв Крымского моста и газопроводов "Северный поток", спланированы и осуществлены при координации спецслужб США.
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Автомобиль журналистки взорвался, когда она возвращалась с фестиваля в поддержку Донбасса. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в деле оказались и другие фигуранты.
Лайф также писал, что журналист и публицист Владлен Татарский погиб в результате теракта, который произошёл 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел во время его выступления в петербургском баре. Дарья Трепова подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Сейчас обвиняемая находится в СИЗО в ожидании суда.