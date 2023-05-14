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14 мая, 11:35

Песков: Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами россиян

Москва уверена в причастности Киева к нападениям на россиян. Причём власти Украины не просто спонсируют убийства, а являются их организаторами и исполнителями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков заявил, что Украина стала государством – спонсором терроризма

Песков заявил, что Украина стала государством – спонсором терроризма

Так Песков прокомментировал угрозы начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "убивать россиян по всему миру". Пресс-секретарь российского лидера добавил, что подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту Москвы в решении начать специальную военную операцию.

Напомним, что ранее Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова чудовищными. А вот в американском Госдепе отреагировали на шокирующее заявление Буданова весьма сдержанно.

Захарова: Слова Буданова об убийстве россиян нужно квалифицировать как терроризм

Захарова: Слова Буданова об убийстве россиян нужно квалифицировать как терроризм

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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