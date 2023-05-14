Песков: Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами россиян

Москва уверена в причастности Киева к нападениям на россиян. Причём власти Украины не просто спонсируют убийства, а являются их организаторами и исполнителями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".