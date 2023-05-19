Границу России усилили тысячами оборонительных сооружений

В приграничных регионах России полностью завершилось оборудование тысяч оборонительных сооружений. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС, других войск, воинских формирований и органов.

Мишустин — о завершении оборудования оборонительных сооружений на границе РФ. Видео © Telegram / Правительство России

"Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территории приграничных районов и новых субъектов", — сказал он.

По словам Мишустина, были выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, включая закупку средств обнаружения и противодействия БПЛА. Кроме того, регионы совместно с федеральными минздравами и министерствами труда должны приложить все усилия, чтобы организовать лечение и соцподдержку для участников боевых действий и членов их семей, которые переводятся из военных госпиталей в гражданские учреждения. Мишустин подчеркнул важность мониторинга качества и полноты оказания всех медицинских услуг в рамках координационного совета.