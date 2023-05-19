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19 мая, 12:20

Решетников: Нишу ушедших из России брендов занимают партнёры из арабских стран

Нишу ушедших из России зарубежных брендов активно заполняют партнёры из арабских и евразийских стран. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Наверное, то, что всем в первую очередь бросилось в глаза, — это уход известных марок одежды, обуви, то есть ретейлеров. Эта ниша достаточно активно заполняется нашими партнёрами, в том числе из арабских государств, а также новыми брендами из евразийских стран. Причём это действительно их собственные марки", — подчеркнул он в беседе с RT.

Решетников добавил, что многие предприятия научились производить качественный продукт по заказам известных фирм. По словам министра, компании наработали эту практику, воспользовались высвобождением мест на российском рынке и сейчас предлагают хорошие товары под собственными брендами. Таким образом, идёт процесс трансформации, подчеркнул Решетников.

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Ранее Лайф писал, что в Россию может прийти ещё один аналог IKEA — на этот раз арабский. Речь идёт о сети Home Box. Сейчас компания ведёт переговоры с инвесторами и торговыми центрами РФ.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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