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Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 11:33
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Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ под Львовом

Российские военные уничтожили хранилище топлива Вооружённых сил Украины во Львовской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", отметил он.

Также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ был поражён в районе Красноармейска в ДНР.

ВС РФ поразили наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ около острова Великий
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А накануне, 18 мая, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России поразили крупные склады иностранной техники и вооружения ВСУ, а также резервы противника. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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