Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ под Львовом
Российские военные уничтожили хранилище топлива Вооружённых сил Украины во Львовской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", — отметил он.
Также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ был поражён в районе Красноармейска в ДНР.
А накануне, 18 мая, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России поразили крупные склады иностранной техники и вооружения ВСУ, а также резервы противника. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.