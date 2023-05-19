Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ под Львовом

Российские военные уничтожили хранилище топлива Вооружённых сил Украины во Львовской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", — отметил он.

Также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ был поражён в районе Красноармейска в ДНР.