Регион

Уведомления отключены

19 мая, 11:33

Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ под Львовом

Российские военные уничтожили хранилище топлива Вооружённых сил Украины во Львовской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", отметил он.

Также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ был поражён в районе Красноармейска в ДНР.

ВС РФ поразили наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ около острова Великий

ВС РФ поразили наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ около острова Великий

А накануне, 18 мая, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России поразили крупные склады иностранной техники и вооружения ВСУ, а также резервы противника. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров