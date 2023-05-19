Девочка спала на подоконнике: В Хабаровске мать заперла детей и собаку в квартире без еды

В Хабаровске трое детей были несколько дней заперты в квартире с собакой. Их обнаружили соседи и забили тревогу. Одна из местных жительниц написала о ситуации в соцсетях. Делом занялись правоохранительные органы, пишет сайт kp.ru.

"По факту оставления несовершеннолетних без присмотра сотрудниками полиции проводится проверка. По её окончании будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — рассказали в местном УМВД.

По данным издания, местная жительница заметила, что дети на втором этаже многоэтажного дома постоянно сидели на подоконнике. Они рассказали, что в квартире нет взрослых: их мать уехала. Дети пожаловались на отсутствие еды. Соседи передавали им продукты по верёвке. В квартире была ещё собака, которой таким же образом доставляли корм.

Мать детей так и не появлялась, поэтому соседи позвонили в полицию. Органы опеки и хозяйка квартиры попали внутрь и обнаружили, что все дети грязные, одна девочка была очень бледной. А собака испытывала сильную жажду и выпила почти целый тазик воды. Кроме того, животное всё это время ходило по нужде прямо в квартире.

"Сами ребятишки... Девочка спала на подоконнике, она лежала вся бледная, и хозяйка квартиры подумала, что она, может, не жива", — рассказала местная жительница.

Уточняется, что дети в возрасте шести, семи и девяти лет (мальчик и две девочки) провели в одиночестве не менее трёх дней. Их мать арендовала эту квартиру. Она рассказала, что была вынуждена уехать по личным делам. Женщина находится на профилактическом учёте.